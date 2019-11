CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) agli unici obiettivi di tirare a campare, di sperare che Salvini si stufi di stare sui social a fare opposizione e di non perdere le prossime elezioni regionali. Incartato sulla discussione se faccia più male un aumento dell'Iva o di altre imposte per racimolare qualche miliardo, quando forse basterebbe fare una seria revisione degli sconti fiscali e una adeguata lotta all'evasione per recuperarne almeno una ventina, il Palazzo si è dimenticato che l'appeal di un Paese non si può limitare a una questione...