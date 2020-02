segue dalla prima pagina

Affrontare un'emergenza del genere è un compito tremendo. Il presidente Conte è stato accusato di atteggiamenti ondeggianti: prima poco prudenti, poi troppo. Ma i veri problemi debbono ancora arrivare. Quale politica economica d'emergenza sarà adottata dinanzi alla crisi peggiore che abbiamo mai incontrato? L'ultimo trimestre del 2019 è stato negativo e anche senza il Covid 19 ci si chiedeva quali provvedimenti shock sarebbe stato in grado di prendere il governo. Adesso tutto è moltiplicato. Nel novembre del 2011 Mario Monti fece ingoiare ai partiti e ai sindacati cose impensabili, come la riforma delle pensioni per decreto legge. Adesso il gabinetto Conte non potrà cavarsela con il rinvio delle scadenze fiscali per le zone colpite. Ci servono provvedimenti straordinari di immediata attuazione, a cominciare dall'esecuzione di opere pubbliche di ogni genere già finanziate prescindendo dal codice degli appalti. Occorrerà un gigantesco taglio fiscale alle imprese del settore turistico che sono le più colpite, un grande sostegno all'esportazione, una spettacolare campagna d'informazione all'estero. Saprà il governo superare le sue croniche divisioni interne e metter mano a questo, anche con il contributo dell'opposizione? Un governo d'emergenza allo stato è difficile. Ma se il gabinetto Conte non avesse anticorpi potenti per resistere alla rivolta del mondo produttivo del Nord difficilmente avrebbe vita lunga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

