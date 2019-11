CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ad esempio, perché mai in sede di Consiglio Europeo si vota all'unanimità quando si tratta di questioni vitali per la situazione non solo dei singoli Stati, ma dell'Europa nel suo complesso (e questo perché solo se la situazione economica e sociale di tutti i partner si sviluppa armonicamente l'Europa potrà sopravvivere), mentre in sede Fondo salva-Stati (Mes) varrà la regola della maggioranza, ossia degli Stati più forti? In una situazione tanto precaria, non sarebbe più opportuno mutare le regole del Mes,...