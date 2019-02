CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) A volte anche provocatorie, come quando nel pieno della trattativa con l'Unione europea propose di sforare i famosi parametri della politica di bilancio per finanziare un robusto programma di investimenti. Ma la ricetta giusta era e resta esattamente quella. E del resto è ciò che scriviamo e ribadiamo su queste colonne da mesi e che mai ci stancheremo di ripetere. La crescita economica deve essere nutrita del cibo corretto, e questo cibo è dato da politiche di medio-lungo periodo, da investimenti in capitale...