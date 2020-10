segue dalla prima pagina

(...) a un popolo notoriamente indisciplinato come il nostro: l'obbedienza attraverso la minaccia. L'alternativa alla paura instillata nel corpo sociale, sarebbe la persuasione per mezzo della parola: l'unica che possa davvero stimolare il senso del dovere individuale. Per percorrere questa strada non servono solo cittadini maturi e raziocinanti, ma anche governanti autorevoli, politici convincenti, di cui ci si possa ragionevolmente fidare soprattutto nei momenti difficili. Quello che ci sentiamo dire, ogni giorno che passa, è invece che l'uscita dalla pandemia dipende non dalle scelte dirimenti e tempestive fatte a livello politico, ma solo e soltanto dai nostri comportamenti individuali virtuosi. E che se tutto andrà male la colpa sarà dunque stata la nostra. Questi appelli accorati alla responsabilità dei singoli, sempre più ricorrenti, cominciano a suonare sospetti e strumentali: il modo che chi ci governa sembra aver scelto per scaricarsi da obblighi non assolti e da eventuali colpe. Ma tu cosa hai fatto e stai facendo, oltre a dirmi come dovrei comportarmi dentro e fuori casa? Posso, possiamo fidarci? Si vorrebbe rispondere sì, anche solo per farsi coraggio. Ma si è costretti invece ad ammettere che ciò che più sembra mancare, in questa fase delicatissima, è proprio una qualche forma di direzione politica, riconoscibile come tale, cioè unitaria e coerente, minimamente lungimirante e trasparente, della crisi in corso e delle sue conseguenze reali e potenziali. Sei-sette mesi fa l'effetto scioccante della pandemia ha potuto giustificare ritardi e inadempienze. Ma poi quando si è capito che l'emergenza si sarebbe protratta nel tempo e dunque non sarebbe più stata tale doveva toccare alla politica di tornare protagonista: per programmare, organizzare, stabilire priorità e urgenze, reperire e distribuire risorse, coordinare, assegnare compiti e obiettivi. Si scopre adesso, allorché il peggio sembra arrivato sul serio, che non si è fatto nulla del genere, ovvero che si è fatto assai poco e spesso in modo improvvisato e contraddittorio. Si è rimesso in movimento un Paese senza considerare e non ci voleva il genio della lampada quanto la promiscuità inevitabile sui mezzi di trasporto potesse diventare un vettore di contagio. Si sono bloccati gli sport amatoriali, per consentire invece quelli professionistici dove non si fanno che registrare sempre nuovi infettati a dispetto della rigidità dei controlli. Le scuole d'ogni ordine e grado sono state aperte, salvo lasciare le famiglie spesso sole nella gestione non dei contagi reali, ma della semplice paura di un'infezione. Viene quasi il sospetto che i vertici della politica italiana, presi più dalle lotte intestine nei diversi partiti e dalla caccia alle poltrone, si siano abbandonati riguardo la pandemia ad un ottimismo sconfinante ahimé nella leggerezza: abbiamo discettato per tempo sulla seconda ondata, ma abbiamo anche sperato che essa alla fine, chissà perché, ci avrebbe risparmiato. La conclusione è che noi, cittadini spesso giudicati troppo impazienti, la nostra parte la faremo sino in fondo. Ma voi, per favore, fate finalmente la vostra, assumetevi le responsabilità che vi competono senza nascondervi dietro il parere dei troppi esperti che ci sono in giro. E quando la pandemia sarà finita faremo, va da sé, democraticamente i conti.

