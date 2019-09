CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaA Statuto speciale. Dotate di competenze e poteri speciali. Appunto. Acquisire, a sua volta, competenze e poteri speciali in ambiti importanti, come fisco, sanita, trasporti, istruzione e beni culturali, per il Veneto costituirebbe un salto di qualità significativo. Ma anche un riequilibrio nei modelli istituzionali fra zone contigue e confinanti. Bisogna aggiungere che l'autonomia è un obiettivo apprezzato in tutto il Paese. Non solo nel Nord. Non solo nel Nord Est. Non solo in Veneto. Come si osserva nelle indagini...