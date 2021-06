Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) a sperare, a immaginare una situazione migliore. La speranza è un sentimento universale, umanissimo di cui le religioni, non a caso, amorevolmente si prendono cura. Tant'è che esse fanno immaginare sovente un mondo migliore dopo la morte, se ci siamo comportati bene in vita. Per chi non crede, la speranza è poter immaginare un miglioramento, qualcosa di nuovo che accade nella vita futura, a portata di mano....