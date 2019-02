CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) a quello dei più cinici maschilisti di fronte allo stupro di una ragazza in minigonna: non si fa, però un po' se l'è cercata. Altri, più pacatamente, hanno fatto notare che, dopotutto, quel che il leader liberale Guy Verholstadt ha detto in pubblico è precisamente ciò che tutta la stampa progressista pensa, dice e ripete da mesi senza alcuna remora o esitazione. Altri ancora hanno riversato ogni colpa sul linguaggio e i comportamenti dei due burattinai: Salvini è lo stesso che qualche tempo fa si permetteva...