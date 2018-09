CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) A parte l'intervento sull'IVA, sostanzialmente obbligato dalla necessità di non aumentare i costi produttivi, le scelte compiute sono forse positive per il risultato politico di breve periodo ma certamente negative per la crescita futura. Nessuno mette in dubbio che la legge Fornero contenesse errori e imperfezioni ma raggiungeva l'obiettivo di mettere in sicurezza il sistema pensionistico. Come era stato autorevolmente commentato essa disegnava il necessario traguardo ma non teneva conto dell'adempimento di...