CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaA Montecitorio, per i due deputati ministri, e al Senato per il presidente Conte, che non è parlamentare. Quindi avremo due nuove giunte, due nuove istruttorie e, se nel frattempo (saremo ormai a maggio-giugno) le cose non saranno cambiate, un nuovo diniego al processo. Se invece, per un ennesimo caso di dissociazione dei pentastellati, l'autorizzazione fosse concessa, avremmo un processo a Conte, a Di Maio e a Toninelli senza Salvini: ovvero ai complici senza l'autore materiale. Poiché peraltro, sempre in teoria, le...