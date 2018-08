CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Segue dalla prima(...) ospitati negli ostelli della stazione stanno piano piano scoprendo il centro per le loro serate post-gita a Venezia, epperò con altre ricadute che impattano in modo decisamente meno positivo sulla vita quotidiana della città.L'assalto ai bus, più volte documentato in queste pagine negli ultimi due anni, resta il fenomeno più eclatante, vera cartina al tornasole di quanto scrivemmo a suo tempo, quando dei nuovi alberghi c'erano solo i progetti sulla carta: attenzione perchè i turisti che gli ostelli scaricheranno in...