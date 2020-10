Sarà anche vero che «la psicanalisi non ci serve, noi abbiamo l'Islam», ma sul divano di Selma Derwich, terapeuta 35enne che lascia Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, arriva a sedersi una moltitudine di anime infelici in cerca di luce. Davanti al suo paese in profonda mutazione, la regista franco-tunisina Manele Labidi Labbè debutta con una commedia intelligente e ricca di spunti, accolta tra gli applausi l'anno scorso alle Giornati degli Autori della Mostra del cinema di Venezia, che si confronta con le barriere culturali di una comunità in trasformazione. In un paese dove la gente di confessa sotto il casco della parrucchiera o nelle vasche dell'hamman, Labidi segue l'epopea della bella e scapigliata Selma, donna indipendente in blue jeans e sigaretta (l'iraniana Golshifteh Farahani, anche lei persona non grata nel suo paese) che vuole investire nella sua terra nonostante tutti, da lì, cerchino di fuggire. Davanti allo sguardo attento di Selma sfila una divertente galleria di esseri umani che racchiude l'anima una società scissa tra tradizioni religiose e bisogno di cambiare, tra discriminazione e pregiudizi, sessualità repressa e burocrazia insensata. scegliendo la voce di Mina (Io sono quel che sono e Città vuota) per accompagnare la sua Selma verso la conoscenza di sé e la verità, Labidi osserva donne che cercano di liberarsi dalle pressioni di una vita coniugale forse non scelta, figlie ribelli che nascondono sotto il velo capelli colorati di rosa, poliziotti ottusi che usano le parole sesso e piacere per mandare la gente in galera, uomini terrorizzati che bevono per essere sempre all'altezza dei compiti richiesti. E anche Selma, eroina in bilico tra le due culture, si rende conto che per riappacificarsi con la propria terra deve cambiare sguardo, proprio come accade in una delle scene più curiose del film, quando si imbatte nel fantasma del suo mentore Freud in una strada vuota in mezzo al deserto. Anche l'inconscio, in fondo, prima o poi presenta il conto.

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA