Secondo voi la terra è piatta? No di certo, è tonda, l'abbiamo studiato tutti a scuola. Ma è veramente così? O non è magari tutto parte di un grande complotto? Mike Hughes, californiano, si è costruito un razzo per vederci chiaro, e si è lanciato a quasi seicento metri di altitudine per controllare di persona. Sembrerebbe una barzelletta, siamo nel 2019 suvvia. Eppure il terrapiattismo, come risulta da Negapedia (il sito che monitora i conflitti su Wikipedia), è stato tra gli argomenti più dibattuti al mondo nell'ultimo anno. E basta...