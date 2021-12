Secondo un interessante sondaggio dell'Osservatorio Nordest i cittadini di Veneto e Friuli hanno idee diverse sul Natale. Oggi prevale l'idea della festa come occasione per stare bene con i propri cari. Le pubblicità televisive per lo più presentano il Natale proprio così. Si tratta di momenti di pace da trascorrere con chi si ama. In questi incontri ci si fanno dei regali. E qui si insinua un'altra idea di Natale più materialistica. Chi accentua questo aspetto fino a renderlo prevalente finisce per concepire il Natale come una festa commerciale. Se confrontiamo le risposte date oggi con quelle del 2009, vediamo però che la critica all'aspetto commerciale è in calo non solo perché è apprezzata la celebrazione dei momenti di incontro con i propri cari ma anche perché la pubblicità ha puntato sempre meno su questo aspetto. Ricordo che quando davo consigli alle aziende, soprattutto quelle alimentari, suggerivo sempre di non comunicare un prodotto come qualcosa di particolarmente adatto al Natale perché questa scelta dava per implicito e scontato che quel bene non venisse più venduto per tutto il resto dell'anno. I messaggi di dolci come il panettone cercano di trasmettere ai potenziali acquirenti che il panettone è buono tutto l'anno.

Infine abbiamo il Natale concepito prevalentemente come festa religiosa, un'idea condivisa dai più quando, da piccolo, abitavo in un borgo di campagna. Questo modo di vivere il Natale caratterizza oggi solo il punto di vista degli anziani che sono assidui nelle pratiche religiose. Forse questa idea è condannata a un ulteriore calo come emerge indirettamente dalla strana sfida tra il Presepe, associato alla fede cattolica, e l'albero di Natale, segno solo di festa. I credenti che frequentano in modo assiduo le Chiese preferiscono il Presepe all'albero di Natale, mentre poco più di un decimo delle persone giovani si pronuncia in questo senso.

Anni fa ero un professore in visita all'università statunitense di Princeton durante il Natale. La segretaria del dipartimento di psicologia aveva fatto mettere all'ingresso un bell'albero di Natale. Alcuni docenti osservarono che così si previlegiava la religione cattolica. Il mio maestro, il professore Philip Johnson-Laird, spiegò che la tradizione dell'albero di Natale aveva origini tedesche collegate ai luterani e non ai cattolici. Qualcosa del genere è avvenuto quest'anno quando una commissione europea aveva suggerito di augurare Buone Feste e non Buon Natale per imparzialità verso le religioni. In Italia alcuni hanno reagito ma, almeno secondo i dati del sondaggio, sarebbe stata forse più simbolica la difesa del Presepe. L'autentico spirito natalizio, per la verità, dovrebbe spazzare via le etichette e farci voler bene a tutte le persone, meglio a tutti gli esseri viventi, in quanto la Natura va amata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA