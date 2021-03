Secondo Casadei fu un rivoluzionario e un resistente allo stesso tempo. Fu l'uomo che sconfisse il boogy, nell'immediato dopo guerra, portando avanti una tradizione folk che apparteneva allo spirito della Romagna. Un valzer alleggerito dal clarinetto in do, da figure di ballo allacciato contaminate con l'est Europa. E risaltava la sua eleganza, col violino, vestito di bianco, come è ritratto in tante foto. Raoul rappresento' l'esplosione del liscio, con canzoni gioiose e musicalmente fenomenali. Erano gli anni del boom economico, gli italiani scoprivano le vacanze, si erano lasciati alle spalle tragedie e illusoriamente si pensava che questo fosse per sempre. Ma questa illusione così forte e buona era alimentata dalla sua musica e dalle sue canzoni. C'è una testimonianza di Lorenzo Jovanotti nel mio film dedicato agli Extraliscio, molto bella e profonda: rivendica il liscio romagnolo come uno dei grandi filoni musicali italiani, accanto alla musica napoletana e all'opera. Meno riconosciuta all'estero, perché all'estero è associata e fatta derivare dal valzer, dalla musica viennese, o dalla tradizione mitteleuropea dell'est Europa. Ma, dice Lorenzo, la Romagna - Secondo e Raoul in testa - hanno aggiunto a questa nobile tradizione un sorriso musicale, un clarino, che non è però solo leggerezza: è la volontà di gioire sulle macerie della vita, è la voglia e il desiderio di gioia, che è qualcosa di più della semplice gioia. Io, da figlia di una quasi romagnola, mia mamma era di Santa Maria di Codifiume, so che quella voglia di vita è attraversata da una sottile malinconia. Il liscio era colonna sonora dei fidanzamenti e dei matrimoni, e al contempo simbolo della famiglia e del dna italiano che il cinema ha raccontato e ha portato in giro per il mondo. Con alti e bassi. Con conflitti normali in una famiglia così larga. Io, ad esempio, mi sono accostata al liscio da una strada anomala, apertami da un gruppo musicale un po' pazzo come gli Extraliscio, e da uno scrittore coltissimo e lontanissimo dal liscio (eppure molto attento alla tradizione letteraria comica e popolare), Ermanno Cavazzoni. Con loro ho fatto un film, che partiva dal liscio per andare oltre. Grazie a loro, grazie a Mauro Ferrara, voce storica del liscio e di Raoul per oltre venticinque anni, e a Moreno il Biondo, storico caporchestra di Raoul, ho scoperto musicisti di valore assoluto, come raramente se ne ascoltano: Fiorenzo Tassinari, il Maradona del Sac, Enrico Milli, grande alla tromba e alla fisarmonica, Roberta Cappeletti, unica caporchestra donna, voce pazzesca. Poi gli Extraliscio sono arrivati a Sanremo, portando la loro musica, che non è liscio ma al liscio fa riferimento, in cui senti un 3/4, un clarino, una fisarmonica, una energia e una gioia. E va dato merito a Amadeus, in questa triste giornata in cui salutiamo Raoul Casadei, di avere voluto rendere omaggio alla tradizione del liscio. Ha avuto il coraggio di portare a Sanremo qualcosa che a Sanremo non era ammesso; ma anche di portare un liscio aperto al futuro. O al passato. Questo non lo so. E, nell'album doppio E' bello perdersi di Extraliscio, ci sono omaggi importanti a Secondo Casadei e Raoul Casadei: Dolore e' un pezzo strumentale straordinario; e Mia cara gioventù ha il testo di Raoul, pieno di orgogliosa malinconia, che è bello riportare:

Mia cara gioventù

Io non ci sarò più

Ma sono certo che

Un mio valzerino resterà

Ecco resterà tutto di Raoul, grazie alla sua famiglia che continuerà a suonarlo e a farlo suonare. E spero anche grazie agli Extraliscio: sorveglierò perché non perdano mai la memoria.

