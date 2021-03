Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Seconda partita del girone chiusa in doppia inferiorità numerica per gli azzurrini che portano a casa un punto pesante contro i campioni in carica spagnoli. Il pareggio tra Repubblica Ceca e Slovenia permette all'Italia di andare a giocarsi il passaggio del turno contro gli sloveni, ma a preoccupare Nicolato più della classifica sono i nervi: contro la Spagna ha dovuto fare a meno degli squalificati Marchizza, Tonali e Gabbia (regia...