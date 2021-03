Se volessimo fare una battuta, potremmo affermare che la popolarità di Luca Zaia è in sensibile calo. Quasi 6 punti in meno, negli ultimi 10 mesi. Non pochi. Ma si tratterebbe, appunto, di una battuta. Se si pensa che oggi la fiducia dei cittadini nei suoi confronti raggiunge l'85%. Nonostante la pandemia che, nell'ultimo anno, ha investito pesantemente il Veneto. Prima e più di altre regioni, determinando conseguenze pesanti sulla società e sull'economia di un'area fra le più internazionalizzate del Paese. Tuttavia, il giudizio verso il governatore resta più che positivo. Senza grandi distinzioni, sul piano sociale e delle preferenze di partito. Infatti, fra i simpatizzanti della Lega e dei partiti di centro-destra, il consenso appare praticamente unanime. Superiore al 90%. Nella base leghista, pressoché totale. Ma raggiunge il 70% anche fra i sostenitori del Pd. E quasi il 60% fra quelli del M5S.

Insomma, il virus che ha investito il Veneto e il Paese - non ha contaminato il sostegno popolare a favore del governatore. Semmai, l'ha ulteriormente rafforzato. Per ragioni che vanno oltre il territorio. Oltre la specificità regionale. Il sentimento di in-sicurezza e di inquietudine generato dalla pandemia, infatti, ha determinato, nella società, alcune tendenze comuni. In tutto il Paese. Anzitutto, la valorizzazione dell'autorità. I cittadini hanno, infatti, cercato risposta alla loro in-sicurezza nella figura del Capo. Così, proprio un anno fa, è cresciuta la fiducia nei confronti del Capo - del Governo. Giuseppe Conte. Che, nel marzo 2020, in Italia, ha superato il 70%. Quasi 20 punti di più, in un mese. Ma lo stesso orientamento si era osservato rispetto ad altri Capi dei governi regionali. In particolare, verso De Luca, Bonaccini. E Zaia, appunto. Che, nella considerazione dei cittadini, in Italia, era secondo solo a Conte.

La conferma di questo sentimento sociale è avvenuta in occasione delle recenti elezioni regionali, nelle quali Zaia è stato confermato per la terza volta - con quasi il 77% dei voti, mentre la sua lista personale ha ottenuto il 45%, circa tre volte più rispetto a quella della Lega (di Salvini). Parallelamente, il clima di in-sicurezza ha limitato lo spazio delle opposizioni, percepite come un ostacolo di fronte alla sfida pandemica. Così, Zaia ha accentuato ulteriormente il suo riconoscimento. Se ce ne fosse stato bisogno

L'altro fattore determinante a spiegare il consenso di Zaia va oltre l'emergenza. Riflette la domanda di autonomia, che, negli ultimi mesi, in Veneto, appare condivisa, praticamente, dalla totalità dei cittadini: 84%. Solo tra gli elettori del Pd non è maggioritario (pur raggiungendo quasi il 40%). Alla base della popolarità di Zaia c'è, dunque, la personalizzazione della domanda di autorità e di autonomia regionale. Oltre alla richiesta di sicurezza. Proprio questo costituisce il suo problema, in prospettiva. Perché ha generato e ri-genera aspettative fin troppo diffuse. Non sarà facile, per lui, mantenerle tutte. E non sarà facile, soprattutto, resistere alle paure diffuse da questo tempo virale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA