Se tutte le persone in tutto il mondo condividessero lo stesso stile di vita di cui godiamo nell'UE, l'umanità avrebbe già esaurito il 10 maggio scorso quanto gli ecosistemi del pianeta possono garantire per tutto il 2019. In quella data è stato fissato dagli esperti il cosiddetto Earth OvershootDay cioè il giorno in cui una comunità, nel nostro caso quella europea, sorpassa le risorse che la natura può garantire in un anno. A dire il vero, nel Lussemburgo di Jean Claude Juncker quella data drammatica sarebbe caduta quest'anno il 16...