CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se si potesse stabilire chi ha creato il selfie, la palma andrebbe indubbiamente alla grande fotografa americana Vivian Maier. In realtà, sarebbe riduttivo limitare una delle più grandi artiste della fotografia nella gabbia dell'autoritratto: perché tutto erano, quegli scatti, tranne che le banali e vuote immagini di cui si riempiono oggi i telefonini. Per capirlo, basta visitare la mostra che si è inaugurata ieri e da oggi fino al 22 settembre 2019 è ospitata dal Magazzino delle Idee in corso Cavour a Trieste, a due passi dalla stazione...