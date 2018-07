CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se si parla di supereroi, è impossibile non pensare a Bebe Vio: veneziana, classe 1997, protesi alle braccia e alle gambe, la giovane schermitrice ha vinto le Paralimpiadi di Rio 2016 e collezionato 33 medaglie nel mondo, lavora come grafica, è impegnatissima nel sociale. Un vulcano di simpatia.In Gli incredibili 2 dà la voce a Voyd, capace di deviare gli oggetti e di farli scomparire creando vuoti. Le somiglia, questo personaggio?«Voyd è iperattiva, entusiasta, parla velocissima proprio come me ed è una super fan: adora Elastigirl».È...