Se si osserva le classifiche mondiali dei grandi gruppi, tolta Wall Mart, il gigante della distribuzione, e alcuni gruppi automobilistici, le posizioni di vertice sono appannaggio delle imprese petrolifere e, a breve distanza, di quelle digitali. Parliamo di centinaia di milioni di dollari. È la conferma che al petrolio si accompagnano i Big data, come materie prime del nostro tempo. Con una particolarità, che il greggio consente la produzione dell'energia e pensiamo tutti a quanto ci serve nella vita quotidiana, per non ricordare quanto è...