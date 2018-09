CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se ne parlava da settimane, ed ora è una realtà: il nuovo movimento ombrello di tutta la sinistra in Germania è stato presentato ieri dalla sua principale promotrice, Sahra Wagenknecht: Aufstehen cioè sollevarsi, rialzarsi (ma anche in forma imperativa sollevatevi, rialzatevi). La nuova formazione è stata ufficialmente battezzata dalla carismatica capogruppo della Linke al Bundestag, nonché moglie di Oskar Lafontaine, leader storico della Spd che fra mille polemiche se ne andò sbattendo la porta per passare alla Linke. Accanto a lei...