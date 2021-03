IL RICONOSCIMENTO

Dalla sfida primaverile (la prossima sarà ad agosto) di Mundus Vivini, prestigioso Premio internazionale del Vino svoltosi a Neustadt, in Germania, dove sono stati valutati (da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti del settore), la bellezza di 7.300 vini di 39 paesi da tutto il mondo in 20 giorni di degustazioni, esce la bella sorpresa di un regalo di Pasqua anticipato per la Cantina Terra Felice, di Arquà Petrarca, sui Colli Euganei, medaglia d'oro con il Cabernet 2015. Vino importante, di lungo affinamento in tonneau di rovere, di notevole complessità aromatica, concentrato di aromi di confetture, sentori di spezie, polvere di caffè, tabacco, erbe aromatiche e frutti di bosco. E firmato dalla famiglia Cardin: papà Graziano (per quasi vent'anni socio di Vignalta, cantina simbolo dei Colli Euganei) ed Elena, la figlia. Con loro lo storico collaboratore Iseo, che da almeno cinque vendemmie giura che sarà l'ultima: «Ma poi quando è il momento è lui che ci chiama» sorride Elena, 42 anni, due figli maschi, arquatese doc, «nata in vigna».

LA SODDISFAZIONE

«Il Cabernet 2015 racconta ancora - è la massima espressione della nostra cantina. Lo imbottigliamo solo in annate particolarmente interessanti, è un vino di pazienza... sì perché per la vigna, i vini unici e i grandi successi, ci vuole pazienza. Il riconoscimento è una grande soddisfazione e la conferma che la strada, seppur tortuosa e faticosa, è quella giusta. Le radici nella tradizione e lo sguardo al futuro, integrando innovazione e memoria».

Una strada che padre e figlia percorrono assieme cercando un compromesso fra punti di vista a volte inevitabilmente differenti: «Le divergenze di vedute non mancano ma poi, con l'aiuto di mia madre, grande cucitrice di rapporti, mettiamo sempre assieme i cocci. E comunque per me, sia chiaro, la figura di papà è imprescindibile e fondamentale».

VIGNE SANE E PULITE

Da cinque generazioni la famiglia Cardin coltiva vigneti e produce vini ad Arquà Petrarca. Nei dieci ettari di vigna (uve Pinot Nero, Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot e Chardonnay) si raccoglie quanto la natura produce e si adottano interventi minimali: «Il vino lo facciamo in vigna, in cantina lavoriamo le uve» sintetizza Elena. Niente fitofarmaci, niente diserbanti, interventi solo curativi e mai preventivi e rese basse, una pianta una bottiglia, più o meno: «Per il rispetto dell'ambiente e di chi ci lavora e anche di chi i nostri vini poi li berrà». Un modo di pensare che si riflette anche nella cultura dell'accoglienza: «Mi piace che la nostra sia una cantina-boutique, un luogo per la mente, un pensiero che si rifletta anche nel vino che facciamo. Un posto dove chi viene a trovarci torni a casa con un bellissimo ricordo». E con vini mai uguali un anno per l'altro, come deve essere quando si parla di artigianato: «Dentro si deve sentire l'annata, la terra, il clima, che non è mai lo stesso».

VOCAZIONE ROSSA

La vocazione della cantina dà vita a quattro rossi su sette etichette, a due rosè e un unico bianco. Fra i rossi, accanto a merlot, taglio bordolese e cabernet c'è anche un pinot nero che con i colli Euganei ci azzecca poco, ma bisogna anche divertirsi scherza Elena. E, a proposito di divertimento, annuncia un prossimo arrivo, un rosso affinato sul tetto (si avete capito bene, sul tetto, o giù di lì), 50% cabernet Sauvignon e 50% Franc: Un'idea di mio padre, che ha scoperto il Tegolato, vino prodotto anticamente in Toscana con questa tecnica di affinamento nei solai o addirittura sotto le tegole. Una cosa un tantino originale, diciamo così, ma non siamo riusciti a fermarlo.

PICCOLI E FELICI

Terra Felice è azienda giovane, nata nel 2012, nel nome del nonno, Felice, appunto, ma anche a un modo di vedere la vita e la natura: «Siamo piccoli, 45mila bottiglie l'anno, 10 ettari ma vogliamo fare le cose bene, crescere, rafforzarci, senza rinunciare al nostro modo di vedere le cose. A partire dalle vendemmie: voglio che tornino ad essere una festa di paese, come un tempo, quando i paesani giravano di vigna in vigna a lavorare. L'ultima mi è piaciuta molto, l'ho sentita davvero mia e voglio che le prossime siano sempre più belle».

Si guarda fuori dal Triveneto e anche all'estero: Germania, Austria, Inghilterra: «Stavamo per arrivare perfino all'Harry's Bar di Miami, per noi sarebbe stato un bel colpo, poi la pandemia ha bloccato tutto. Comunque stiamo consolidando il commerciale con un gruppo di ragazzi molto bravi. Il nostro non è un marchio forte, per ora, e chi decide di lavorare con noi deve sposare la nostra causa, crederci insomma». Come ci credono Elena, Graziano e Iseo.

Claudio De Min

