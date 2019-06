Se la t-shirt vive e lotta insieme a noi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEUmorale. Filosofica. Motivazionale. La t-shirt si fa codice - forse sarebbe meglio dire confessione - per comunicare sin dal primo sguardo ciò che si è o si vorrebbe essere. La regola è quella di instagram: raccontarsi in un'immagine, che sia per un selfie da pubblicare in rete o un'occhiata casualmente incrociata per strada. E, offrire agli altri ma soprattutto a se stessi - ogni volta che ci si guarda allo specchio o magari ci si vede riflessi in una vetrina - qualche spunto di riflessione, per ripensare il momento che si sta...