Se la strada parlasse vedrebbe l'ingiustizia

Anni Settanta, una strada di Harlem diventa il crocevia in cui si fondono, e poi si schiantano, sogni e speranze della diciannovenne Tish e del suo fidanzato Fonny, il cui amore viene ingabbiato dalla violenza di un sistema disegnato per metterli con le spalle al muro o dietro le sbarre. Dopo l'Oscar per Moonlight, Barry Jenkins dà vita al romanzo di James Baldwin per raccontare una storia d'amore proletario e di ingiustizia ancora attualissima. Affidandosi a primi e primissimi piani dei suoi protagonisti, con eleganti movimenti di macchina e...