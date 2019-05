Se Israele e Palestina si amano in una soap

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Potere delle soap opera. Che tutto possono nel nome dell'amore, unendo persino fronti opposti come Israele e Palestina divisi da mura, confini, politica e religione. Optando per il registro della commedia e usando la chiave del metacinema, il regista e sceneggiatore palestinese Sameth Zoabi racconta uno dei conflitti più insolubili della storia, intrecciando continuamente realtà, fiction e comicità. Un'avventura tragicomica che ruota attorno ad una melensa soap opera dal titolo indicativo, Tel Aviv on fire (titolo originale del film...