Se dovessi dare un titolo all'anno passato lo chiamerei l'anno della paura. Non è necessario andare in giro per il mondo per trovarla, credo che basti rimanere a Venezia. Comincerei dalle Grandi Navi che, dopo essere state per anni additate al generale ludibrio paragonandole a giganti sproporzionati alla delicata struttura di Venezia e della laguna, hanno fatto sentire la loro voce due volte nel 2019. La prima in occasione dell'incidente alla Marittima quando una di queste investì la banchina e un battello fluviale fu provvidenzialmente salvato dalla distruzione perché il suo bravissimo comandante riuscì a sciogliere l'ormeggio prima dell'impatto ed evitare così un probabile numero di vittime. Poi il secondo ruggito in estate, quando, sempre una grande nave, decise di salpare per la crociera subito prima che si scatenasse un violentissimo temporale. Non so quante ne siano transitate per il Bacino san Marco negli ultimi anni, credo molte, ma non ci sono mai stati incidenti. La causa di questi due va ricercata negli idioti. Proprio di quelli dei quali si sta riempiendo il mondo. Nessuno può negare che alla base dei due eventi ci siano stati alcuni idioti. Non li posso nominare fino a che le indagini non saranno concluse, ma li metterei in testa tra i colpevoli. Per le crociere, dopo un centinaio di riunioni dei capi degli enti preposti, sembra di capire che nessuno abbia il potere di risolvere la situazione. Un tipico prodotto dell'UCAS del momento. Traduco l'acronimo: Ufficio Complicazioni Affari Semplici. L'altro fatto che ha il difetto di ripetersi all'infinito è l'invasione giornaliera dei pendolari, si fa per dire turistici, che senza alcuna motivazione vengono a visitare la Città sconosciuta. Per questi c'è il progetto del ticket d'ingresso il cui funzionamento sarà affidato ad un team di cervelli informatici virtuali a basso rischio. Basso nel senso che, se ci saranno delle falle nella comunicazione dei dati, nessun aereo di linea verrà abbattuto da qualche missile sfuggito al controllo. Una soluzione di questa questione avrebbe potuto essere copiata da Città come New York, Dubai e molte altre, che l'hanno risolta da anni con incassi certi, nel modo più semplice, con grande soddisfazione e costi enormemente inferiori. Per frenare il diffondersi nel territorio del fenomeno pendolare sono poi stati costruiti giganteschi alberghi a Mestre in modo che la folla dei turisti giornalieri, dopo la visita al centro storico, possa trovarvi meritato riposo concludendo la giornata con uno sguardo ai numerosi musei e ai luoghi storici della terraferma. Ultimo evento l'acqua alta di dicembre le cui dimensioni hanno avuto un'eco mondiale ingigantito dalle paure climatiche che serpeggiano nel mondo. Oltre alle paure, probabilmente sbagliando, ho creduto di vedere nella anomala, tragica narrazione, anche il nulla osta all'approvazione degli enormi interessi economici legati al futuro della terra. A un mese dall'acqua alta, Venezia non è cambiata, anzi, tra lo scorno delle Cassandre, si sta verificando un numero preponderante di acque basse a -50cm. che testimoniano la fallosità dei dati che parlavano di un innalzamento del mare Adriatico di 35 cm. Semmai l'innalzamento è stato quello della Sessa spinta a dicembre dalle tempeste del basso e medio Mediterraneo. Adesso tutto è tornato normale. A Cortina si scia sulla neve. Greta è probabilmente in gioiosa crociera su qualche battello a vela di plastica e noi siamo vuoti di visitatori in attesa che l'oblio e la ormai giornaliera commedia politica distolgano le menti dal terrore.

