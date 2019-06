CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se cede la fiducia nella parrocchia, vuol dire che nel Nordest siamo ad un passaggio d'epoca. Significa che un punto fisso nella nostra mente rischia di sparire. Accade soprattutto fra le nuove generazioni. Si accompagna ad un graduale calo di fiducia nei preti. Non è avvenuto tutto ciò dall'oggi al domani. Si tratta di un processo che ha cominciato a manifestarsi con intensità negli ultimi dieci anni. In parte si è accentuato con l'impossibilità di tenere aperte le tante piccole parrocchie per mancanza di preti. Si è allargato il...