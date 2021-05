Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAVENEZIA Servizi educativi ancora sotto accusa da parte dei sindacati. La chiusura anticipata nella giornata di oggi degli asili nido non va giù alle organizzazioni sindacali, che definiscono fallimentare tale gestione. A scatenare l'ennesima presa di posizione è il fatto che in seguito alla seconda inoculazione dei vaccini alle insegnanti, anziché chiudere alle 17, come di norma, i nido comunali anticiperanno l'uscita dei piccoli...