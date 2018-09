CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scrivo in merito alla fuga del personale medico dalla provincia bellunese, tema riportato dal Gazzettino ultimamente. Sono Enzo Bozza, medico di base per i comuni di Vodo e Borca di Cadore da ventitre anni. Nel gennaio di quest'anno avevo già scritto il mio disappunto per l'iniziativa della USL Dolomiti per la quale lavoro, di assegnare una indennità di disagio per i medici di base di alcuni comuni montani, discriminando tutti gli altri medici che lavorano in Cadore che soffrono il medesimo disagio. Scrivevo che non aveva senso riconoscere...