«Scrivo canzoni senza pensare mai come realizzarle, come arrivare a qualcuno, cosa comunicare. Le scrivo e basta. Agisco per agire in maniera idealista, come Fichte o Hegel». La chiacchierata con Tommaso Paradiso, 36 anni il 25 giugno, l'artista che negli ultimi tre anni con Thegiornalisti è diventato uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, inizia così. Con lui spalmato sulla sedia, una mano sulla barba, l'aria un po' stanca. A conclusione di un'altra annata straordinaria, il 17 maggio il gruppo capitolino ha pubblicato il...