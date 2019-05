Scout a Mestre, nasce l'Archivio delle memorie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAMESTRE Chi è stato scout si porta dentro il fazzolettone per tutta la vita. E anche se sono passati tanti anni da quando la divisa è stata dismessa, i ricordi restano e non di rado, con il passare tempo, emerge il desiderio di tramandarli, come fossero delle pagine di un libro che continua ad essere scritto dalle generazioni successive. Con questo spirito nasce l'Archivio delle memorie scout mestrine, da un'idea di Mirto Andrighetti, già presidente dell'Università popolare di Mestre, con Giuliano Polles, presidente di...