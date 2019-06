SCORZÉ Oltre il danno la beffa. Puntuale la raccomandata per le scadenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCORZÉOltre il danno la beffa. Puntuale la raccomandata per le scadenze di giugno e avviso di giacenza nella cassetta portalettere di Peseggia. In sintesi: Lei può ritirare la raccomandata negli uffici di Martellago in via Fannani dal giorno 13 giugno. Sì, a Martellago perché da circa un mese l'ufficio postale di Peseggia è chiuso: segue orario e ulteriori istruzioni. Peccato che dopo la coda a Martellago, con l'avviso in mano allo sportello, l'impiegato educatissimo mi dice che devo andare all'ufficio postale di Scorzè perché la...