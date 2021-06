Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCOPRIRE IL TERRITORIOSi chiama In Viaggio-Percorsi alla riscoperta del territorio per rilanciare il turismo in Veneto ed è promosso dall'Associazione di categoria Confapi Venezia e Treviso con la collaborazione dell'azienda di promozione turistica Tvo srl. L'intento è di fornire una vetrina importante ai territori veneti e alle loro aziende, per promuovere l'eccellenza della manifattura e dell'enogastronomia verso residenti e turisti over...