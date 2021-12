CANNAREGIO

VENEZIA Per quattro ore una quarantina di utenze di Cannaregio, in calle de l'Aseo, sono rimaste senz'acqua la sera di Natale. La causa, una tubazione rotta, ha richiesto un primo intervento da parte dei vigili del fuoco, che sono stati poi raggiunti da una squadra di Veritas. L'episodio è accaduto attorno alle 19, quando da un tombino gli abitanti della zona hanno notato una fuoriuscita d'acqua. A quel punto i residenti hanno contattato i pompieri che li hanno avvisati che a causa del danno si sarebbe resa necessaria l'interruzione dell'erogazione dell'acqua.

E così è stato, dato che alle 19.30 è prontamente intervenuta una squadra di Veritas che si è messa all'opera e ha risolto il problema in circa quattro ore. Per mezzanotte, infatti, riportano le famiglie, tutto era tornato alla normalità. Proprio da quella zona, a pochi passi dal Cinema Italia, gli abitanti hanno voluto rendere omaggio e ringraziare gli operatori della società partecipata del Comune: «Bisogna davvero ringraziare queste persone che, nonostante fosse la sera di Natale e con una pioggia battente a dirotto, sono riusciti a sistemare tutto quanto nel giro di poco tempo.

Non era certamente facile e piacevole lavorare così, con il freddo, però si sono dati da fare garantendoci di riavere l'acqua in poco tempo. Magari fosse sempre così», ha commentato un abitante della zona.

