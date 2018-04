CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCOPERTI MESTRE Avevano provato a entrare al casinò di Ca' Noghera utilizzando i documenti dei loro fratelli. Il trucco, però, è stato scoperto e due giovani del Vicentino sono stati denunciati per sostituzione di persona. A notarli, gli addetti della sorveglianza dalla sala monitor della casa da gioco mestrina. Mentre i due erano in attesa di presentarsi all'ingresso, infatti, di nascosto si sono scambiati qualcosa. A quel punto si è deciso di chiamare la polizia per segnalare l'episodio. All'arrivo degli agenti, i due giovani hanno...