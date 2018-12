Scontro fra auto, una capotta via Carducci chiusa per ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAOSMESTRE I due mezzi si toccano, uno decolla e si ribalta, finendo ruote all'aria sul marciapiedi dalla parte opposta della strada. Siamo in via Carducci a Mestre. È solo un miracolo se in quel momento non passavano né pedoni, né ciclisti, altrimenti il bilancio sul fronte feriti poteva essere davvero pesante. Alla fine si registrano solo alcune ammaccature per L.G. mestrino di 49 anni, alla guida della Panda che si è impennata e che aveva acquistato da appena dieci giorni. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso...