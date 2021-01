LA GUIDA

Il tempo passa, eccome se passa. Così ecco che Riccardo Penzo manda in libreria la 13. edizione della sua guida, Ristoranti che Passione, pubblicazione patinata e decisamente anomala, visto che non ci sono né voti né giudizi, ma solo racconti, storie, descrizioni. E belle foto, quattro per ciascuna scheda, e dunque già sfogliando si potrà cominciare a prendere confidenza sia con il tipo di cucina sia con chi ci accoglierà. Guida insolita anche nel prezzo, va detto: l'edizione 2021, con la membership card per beneficiare delle promozioni, costa in libreria e sul sito chepassione.eu dai 35 euro per l'e-book dedicato a Venezia fino agli 80 della versione più prestigiosa, la Platinum, che comprende anche la versione cartacea: «Il rilancio passa sempre dall'interesse del pubblico di qualità sottolinea Penzo quello stesso pubblico che ci ha premiato in questi anni e al tempo stesso ha usufruito delle agevolazioni concesse in esclusiva. Si va da sconti del 20-30 per cento fino addirittura al 50 in occasione della prima visita in determinati giorni della settimana: basteranno un paio di visite in uno dei ristoranti recensiti per rientrare del prezzo di acquisto della guida.

Guida che cresce di anno in anno, nel numero di pagine e di segnalazioni, che infatti sono ben 160, con il Veneto a dominare la scena, ovviamente, ma con sconfinamenti in Lombardia (nel Bresciano) e in Friuli Venezia Giulia (Trieste), novità di quest'anno. La provincia più rappresentata è quella di Vicenza, seguita da Padova, poi Venezia (in crescita continua) e via via tutte le altre.

L'IDEA GIUSTA

E dire che 13 anni fa, all'esordio, tutti si chiesero: un'altra guida? E invece ha funzionato, il network perché di questo, alla fine, si tratta è cresciuto, si è sviluppato, rafforzato. Certo, merito anche dell'intuizione di offrire sconti importanti in locali di alto livello, e non solo: gli acquirenti della guida risparmiano anche sui corsi per sommelier dell'Ais Veneto e sull'acquisto delle bottiglie delle aziende partner, a partire da Giannitessari e Fongaro, capofila dell'emergente Durello, la bollicina veronese-vicentina da uve Durella che si sta facendo largo a grandi passi fra i colossi Prosecco, Tento Doc e Franciacorta. Scelta certamente commerciale, d'accordo (ma, in fatto di guide, chi è senza peccato scagli la prima pietra), e che comunque alla fine mette tutti d'accordo: il ristoratore (perché la clientela cresce), il cliente (perché risparmia), l'editore e gli sponsor. E del resto, negli anni, le guide gastronomiche (anche per colpa della rete che offre una quantità esagerata di informazioni gratuite anche sulla ristorazione) hanno perso molto mercato, soprattutto nella versione cartacea, e insomma ci voleva un'idea per renderne plausibile l'acquisto: Penzo questa idea l'ha avuta.

NOVITÀ E PREMI

Fiutando, come sempre, l'aria che tira, quest'anno si punta su un paio di novità. La prima è quella di andare oltre i soliti noti e segnalare anche quei locali dove si bada più alla sostanza (piatti buoni, servizio, cortesia, prezzo) che alla forma, che è sempre di più quello che cercano i clienti, anche nel piatto, dove le acrobazie fini a se stesse cominciano a far arricciare il naso. Ad esempio, nel Padovano: a Padova città ecco Uva e Dante alle Piazze, in provincia Da Giovanni a Campodarsego e la Baracca Storica Hostaria a Trebaseleghe. Per la provincia di Treviso, novità ad Asolo (Locanda Baggio) e il premio per il locale più votato dai lettori della guida a Le Querce di Ponzano Veneto. A Treviso città, c'è All'Incrocio - Sapori di Pizza, che vince il titolo per la Miglior Ricerca nei Lievitati. E, ancora, il nuovo Seda Colonia Resort a Vittorio Veneto e, nel Vicentino, il Ca' Nardello di Bassano del Grappa, il Non Solo Osteria a Caldogno e El Carnicero a Cornedo.

Inoltre, al passo con i tempi difficili, vengono segnalati i locali che effettuano il servizio di asporto e consegna a domicilio, due modalità che da dieci mesi a questa parte hanno guadagnato rapidamente terreno nell'offerta dei locali e nel gradimento della clientela.

Mentre fra i premi assegnati quest'anno meritano una citazione quello per Stefano Cipolato del Bistrot de Venise a Venezia, come miglior Sommelier AIS, quello per la giovane chef emergente attribuito a Serena Bergamo del Dime Bistrot di Marghera (Ve) e quello per l'attenzione alle intolleranze al Bacaro il Gusto di Fossò (Ve).

Claudio De Min

