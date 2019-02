Scomparso padre di 3 bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN STINOUn'accesa discussione con la moglie, poi esce e fa perdere le tracce. Da ieri nell'area di San Stini si cerca Nicusor Mazilu, 44 anni, romeno, ma da tempo residente in paese con la famiglia. Padre di tre bambini, l'altra sera, l'uomo ha avuto l'ennesima discussione con la moglie: la donna a quanto pare lo rimprovera perchè gioca alle slot machine. Ad un certo punto Mazilu, che lavora come corriere per una ditta locale, ha preso il furgone è si allontanato. L'ultima traccia del 44enne è appunto il camioncino ritrovato nei pressi...