Scomparso Daniele Roncon della trattoria Chinellato

LUTTO

VENEZIA Lutto nel mondo della ristorazione, per l'improvvisa scomparsa di Daniele Roncon, stroncato venerdì a soli 62 anni in neanche tre settimane, all'ospedale dell'Angelo, da un tumore fulminante: si era sentito poco bene il giorno di Natale. Originario di Campagna Lupia e trasferitosi a Venezia e, da vent'anni, a Maerne, Roncon aveva iniziato giovanissimo nella birreria Forst dello zio, che poi ha anche preso in mano. Ed è qui, tra le calli del centro storico, che è sbocciata la storia d'amore con Anna Chinellato, figlia dei titolari dell'omonima trattoria in calle degli Albanesi. I due si sono sposati (a giorni avrebbero festeggiato 40 anni di matrimonio), hanno assunto la gestione, con tanti sacrifici hanno acquisito la proprietà dell'immobile dove si trova la trattoria e la gestivano tuttora: Daniele da 4 anni era in pensione, ma all'occorrenza tornava ad aiutare la moglie ai fornelli o dietro al bancone. La coppia aveva ancora mille progetti: i viaggi, la loro passione, i nipoti Gioele e Artemisia avuti dalla figlia Gioia, che egli adorava. Tutto spezzato in pochi giorni. «Daniele era tutto per me lo piange disperata la moglie Anna Era pieno di vita e di voglia di fare, un uomo di compagnia pieno di amici: nessuno ha mai avuto da ridire su di lui. Una bella persona a cui volevano tutti un gran bene». Roncon lascia anche gli anziani genitori Ivana e Franco, il fratello Luciano e la sorella Daniela. I funerali, domani alle 14 in chiesa a Maerne.

