Scomparsa Jessye Norman soprano fra lirica e jazz

A 74 anni si è spenta una delle più grandi star dell'opera degli ultimi cinquant'anni. Il soprano Jessye Norman (nella foto) è morta in un ospedale di New York per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.Norman è stata una pioniera nel suo campo e una delle poche cantanti nere ad ottenere la gloria a livello mondiale nel mondo dell'opera. Si è esibita in teatri come la Scala a Milano e il Metropolitan Opera di New York. Ha incantato interpretando i ruoli principali in opere come Carmen e l'Aida e tanto...