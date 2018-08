Scompare Jimmy il Fenomeno grande svitato del cinema italiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOLo sguardo strabico, un arsenale di smorfie, parlata dialettale, risata sconclusionata e fisicità prepotente: Jimmy il Fenomeno, caratterista in almeno 150 film, soprattutto le commedie sexy degli anni Settanta, è morto a Milano. Aveva 86 anni e da 15 viveva in un ospizio, la Casa per Coniugi, costretto su una sedia a rotelle. Nel 2010 aveva lanciato un appello per ottenere il sussidio della Legge Bacchelli. Il suo vero nome era Luigi Origene Soffrano e negli anni d'oro della sua cinquantennale carriera veniva considerato dai...