Scivola e finisce all'ospedale

IN MONTAGNASe l'è vista brutta. Qualche metro più in là, e quella scivolata avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Protagonista della caduta in montagna una 52enne mestrina. La donna, sabato pomeriggio, è scivolata in zona Forcella Giau, a San Vito di Cadore (Belluno). Intorno alle 15.30 si è alzato in volo l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, per aiutarla, insieme agli uomini del soccorso alpino. Dopo la caduta, infatti, la donna aveva appoggiato a terra male la mano, nel tentativo di proteggersi. Un movimento che le aveva...