Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DEGRADOVENEZIA Nota per l'invidiabile tranquillità e qualità della vita, Venezia deve tristemente fare i conti con la realtà. Per molti residenti i lockdown non hanno infatti frenato la rovinosa tendenza con cui la città diventa ogni giorno di più terra di conquista, covo di borseggiatori e furfanti di varia natura, se pure per molti aspetti resti ancora protetta come da una campana di vetro. L'incanto che si infrange è però visibile a...