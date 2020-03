SCIENZA

Secondo Sundar Puchai, amministratore delegato di Google, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite sarà più importante di quanto non furono fuoco ed elettricità.

«Il problema è che questo impatto avviene a velocità e su scala nettamente superiori: se non saremo in grado di accompagnarlo, rischiamo di essere presi in contropiede», aggiunge Marcello Pelillo, professore di intelligenza artificiale a Ca' Foscari (dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica), già direttore del Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology.

GUARDARE AL FUTURO

Intelligenza artificiale, computer quantici, realtà aumentata: i prossimi 20 anni (ma già i prossimi 5-10) sono una sfida tutta da giocare, piena di fascino ma anche di pericoli, dal punto di vista etico e sociale: chi garantirà i nostri dati, come saranno usati, quali lavori scompariranno e in che tempi, quali cambieranno, fino a che punto l'intelligenza artificiale rimpiazzerà l'uomo? Fino a che punto l'uomo resterà padrone delle proprie scelte? Ca' Foscari e il gruppo di lavoro del professor Pelillo seguono proprio questi aspetti: guardano al futuro non solo in termini di progresso tecnologico, ma anche di impatto sociale. A gennaio Venezia ha ospitato 150 studiosi ed esperti provenienti da università e imprese di 21 Paesi. L'Università e l'European Center for Living Technology hanno organizzato all'Auditorium Santa Margherita l'assemblea generale del grande progetto europeo AI4EU, un piano da 20 milioni di euro che coinvolge 81 partner. Tra gli aspetti che il progetto affronta, c'è anche quello delle implicazioni etiche e legali dell'uso dell'intelligenza artificiale. Proprio il centro di Venezia ha creato il primo osservatorio sulla società e l'intelligenza artificiale e organizzato gruppi di lavoro per lo studio degli aspetti etici, legali, sociali, economici, e culturali.

I NUOVI TEST

«Alcuni degli effetti li stiamo vedendo già oggi - spiega il professor Pelillo - ad esempio con i test sulle auto senza conducente o con certe applicazioni in medicina, nello shopping, nelle nostre scelte. Veramente la nostra vita cambierà e sta già cambiando. Sistemi artificiali saranno predisposti per sostituire l'uomo. Il problema - aggiunge - è che dobbiamo gestire questi processi con attenzione. Il progresso è affascinante e, come dicevo, accade tutto molto più in fretta di un tempo. Se pensiamo alla Rivoluzione industriale, gli effetti nel bene e nel male si dipanarono sul lungo periodo, prima in Inghilterra e poi nel resto d'Europa. Oggi, ogni innovazione ha ricadute quasi immediate, con effetti in ogni parte del pianeta, nella grande community che è diventata il genere umano. Occorre quindi saper gestire queste trasformazioni secondo tempi umani, per non avere un impatto negativo a livello sociale. Pensiamo ad esempio a posti di lavoro che si perderanno con la guida autonoma dei veicoli...».

Questo nuovo approccio però andrà a incidere sugli aspetti etici e culturali, non solo sulla vita pratica.

«Ci sono ad esempio problemi di trasparenza - spiega il docente veneziano - L'intelligenza artificiale si alimenta di dati. In pratica una macchina si allena, si migliora quanti più dati può elaborare. Un algoritmo è in grado di fare esperienza, usare questi dati. Ecco quindi che una volta utilizzati queste informazioni, noi poi non siamo più in grado di capire come le elabora il sistema artificiale, cercare eventuali falle».

LETTERATURA & REALTÀ

Un tema già affrontato ad esempio dalla letteratura e dalla cinematografia di fantascienza.

«Pensiamo al film Minority Report. Negli Stati Uniti i tribunali usano un algoritmo che è in grado di prevedere le possibilità che un pregiudicato reiteri un reato. E sulla base di questo, un giudice può condannare un recidivo potenziale in via preventiva. E qui entra un altro problema, quello del pregiudizio. Se in un algoritmo vengono immessi dati viziati da un pregiudizio iniziale, anche il risultato sarà viziato da quel pregiudizio. Si capisce che le implicazioni etiche sono enormi. Qualche anno fa fece scalpore una chat lanciata da Microsoft, Tay, che raccogliendo ed elaborando i dati delle chat in rete, iniziò a produrre una serie di messaggi a sfondo nazista e xenofobo. Fu chiusa immediatamente».

L'intelligenza artificiale impatta però anche su altri aspetti della nostra vita quotidiana.

«Sempre in tema di trasparenza - prosegue Pelillo - l'incidenza degli algoritmi nella concessione di un mutuo. Il via libera viene dato non più sulla base di rapporti fiduciari tra bancario e cliente, ma da una sequenza di numeri in base a diverse variabili sul grado di solvibilità del richiedente. E poi c'è il fenomeno dei deep fake, la possibilità di costruire storie false partendo da elementi verosimili. Vi ricordate recentemente il video di un politico alterato e messo in rete come fosse vero, ripreso anche da Striscia la Notizia?».

UN MONDO DI DATI

Resta il fatto che l'impatto maggiore sarà sul lavoro. «Riprendendo il parallelo con la Rivoluzione industriale, un problema che nessuno evidenzia è che il sistema per funzionare ha bisogno di chi inserisce milioni e milioni di dati. Materialmente qualcuno lo deve fare, nuova manodopera a bassa qualifica. Abbiamo così creato una classe di lavoratori sottopagati, scontenti, alienati, che normalmente operano in Paesi in va di sviluppo». Si può dire che in questo caso l'intelligenza artificiale sfrutta la manodopera umana. Un paradosso da brividi. «In un certo senso sì - riprende il professore - Dovremmo studiare un sistema per cui sia la stessa intelligenza artificiale a svolgere questo lavoro sporco. Così come occorre pianificare, nel caso di sostituzione di lavori umani, che ne sarà dei lavoratori esclusi dal sistema produttivo. Occorre pensarci e il nostro scopo, del nostri gruppo di lavoro, è proprio questo. Per questo dico che occorre accompagnare questa rivoluzione adeguandola ai nostri tempi. Un autista di 50 anni che perde il lavoro perché il suo camion verrà guidato da un sistema artificiale, cosa farà? Come vivrà? Potrà formarsi per fare altro? O qualcuno, lo Stato, dovrà pensare a lui? Lo si può riqualificare oppure questa rivoluzione va adeguata ai tempi sociali?».

I RISCHI DEL PROGRESSO

Fatto sta che oggi c'è la corsa a impadronirsi dell'intelligenza artificiale nelle sue applicazioni pratiche. «Vladimir Putin - osserva Pelillo - disse che chi controllerà l'intelligenza artificiale, vincerà le guerre del futuro. Non dimentichiamo che sta a noi umani decidere i campi di applicazione, le finalità. Anche nelle tecnologie militari sono stati fatti passi pazzeschi. Basti pensare a come è stato ucciso Soleimani: 20 anni fa sarebbe stato impensabile colpire una persona con un drone. L'intelligenza artificiale ha notevolmente ridotto il suo margine di errore. Se dieci anni fa il margine di errore era del 27 per cento, oggi siamo attorno al 3 per cento. Con il nostro osservatorio - conclude il docente di Ca' Foscari - abbiamo creato un punto di monitoraggio di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Potenzialità, applicazioni, ma anche problemi, usi impropri. Ci sono grandi opportunità, davvero siamo all'alba di una era importante. Ma dobbiamo affrontare il problema delle implicazioni etiche e sociali di questa rivoluzione».

Davide Scalzotto

