Continua il progetto di ricerca dell'università di Padova per salvare dall'estinzione il rinoceronte bianco del Nord. In natura sono rimasti solo due esemplari femmine, ma il nuovo embrione appena creato aumenta la speranza di sopravvivenza del mammifero. Non è la prima fecondazione in vitro che ha successo, nell'agosto scorso gli scienziati avevano ottenuto in laboratorio altri due embrioni sani. Il prossimo passo ora sarà individuare una femmina che potrebbe fungere da madre surrogata per l'embrione di rinoceronte bianco del Nord. Il dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione dell'università di Padova è partner del progetto BioRescue, una collaborazione a livello internazionale coordinata dal Leibniz Institute di Berlino. Fanno parte del consorzio anche il centro di medicina molecolare Max Delbrück, il laboratorio Avantea, lo zoo di Dvur Kralove in Repubblica Ceca e la facoltà di medicina dell'università di Kyushu in Giappone.

GLI ULTIMI ESEMPLARI

Najin e Fatu, gli ultimi due esemplari rimasti al mondo di rinoceronte bianco del Nord, vivono nella riserva naturale Ol Pejeta Conservancy in Kenya. Il primo importante traguardo è stato raggiunto nell'agosto 2019. Erano stati infatti ottenuti due embrioni sani grazie alla fecondazione in vitro di alcuni ovociti raccolti da Najin e Fatu, usando lo sperma congelato di maschi della stessa specie. Ai due embrioni sviluppati con successo va ora ad aggiungersene un altro, ottenuto attraverso il medesimo delicato processo. La fecondazione in vitro è stata portata a termine lo scorso 17 dicembre, il nuovo embrione si è formato nei giorni immediatamente successivi al Natale. Gli animali sono stati posti sotto anestesia generale e nove ovociti (tre di Najin e sei di Fatu) sono stati prelevati dalle ovaie con una sonda guidata da ultrasuoni. L'anestesia e il prelievo degli ovuli sono andati a buon fine senza complicazioni. Gli ovociti sono stati trasportati immediatamente al Laboratorio Avantea in Italia. Dopo l'incubazione e la maturazione, quattro ovociti di Fatu e uno di Najin sono stati fecondati con sperma utilizzando una procedura chiamata Icsi (Intra cytoplasm sperm injection).

LA FECONDAZIONE

Uno dei cinque ovuli fecondati da Fatu si è sviluppato in un embrione vitale con l'aiuto di Geri, un innovativo incubatore da banco con capacità di monitoraggio continuo integrato degli embrioni, progettato per fornire un ambiente di incubazione individualizzato e indisturbato, donato da Merck. L'embrione è crioconservato in azoto liquido insieme agli altri due, in attesa di essere impiantati in un esemplare di rinoceronte bianco del Sud in grado di portare avanti una gravidanza. La speranza è di procedere all'impianto degli embrioni vitali entro al fine dell'anno. Indispensabile anche il sostegno del governo keniota. «Siamo lieti che il progetto sia stato in grado di produrre con successo tre embrioni puri di rinoceronte bianco settentrionale afferma Najib Balala, segretario di Gabinetto del Ministero del turismo e della fauna selvatica del Kenya -, pronti per essere impiantati nelle madri surrogate del rinoceronte bianco del Sud. Si tratta di una grande vittoria poiché i rinoceronti bianchi del Nord si trovano di fronte alla minaccia di un'imminente estinzione. Ringraziamo le parti interessate il Kenya wildlife service, la Conservancy Ol Pejeta, l'Istituto Leibniz e la ricerca sulla fauna selvatica, il laboratorio Avantea e lo zoo di Dvur Králové, per aver fatto tutto il possibile affinché questa specie a rischio di estinzione non scompaia dal pianeta sotto i nostri occhi. Esorto gli scienziati a continuare a investire a fondo nei progressi tecnologici e nelle innovazioni per garantire che non solo questa specie non si estingua, ma anche altre specie che si trovano ad affrontare minacce simili». Nel dicembre 2019, la squadra ha trasportato anche il seme di Sudan, l'ultimo maschio di rinoceronte bianco del nord, morto nel marzo 2018, dal Kenya alla Germania. L'obiettivo è di utilizzarlo in futuro per la produzione di altri embrioni. Tuttavia, poiché lo sperma è stato raccolto nel 2014, quando Sudan aveva già più di 40 anni, è necessario prima testarlo e poi verificare se può essere utilizzato per tali scopi.

Elisa Fais

