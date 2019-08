Sciccherie vicentine conquistano Ronaldo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAAlla fine il più importante gol dell'estate musicale italiana potrebbe essere il suo. E tutto grazie ad un assist, questa volta non arrivato sul campo di gioco, di Cristiano Ronaldo, in arte CR7, da anni il più popolare calciatore al mondo, recordman sotto il profilo del numero di followers e contatti social, distribuiti in tutti i continenti. Quanto basta per aver garantito a una ragazza vicentina, Francesca Calearo, 17 anni, alias Madame (in campo artistico), una popolarità e una pubblicità straordinaria, che probabilmente...