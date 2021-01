L'ANNIVERSARIO

Uomo semplice e intellettuale complesso, capace di provocare dibattiti, narratore e saggista, che riesce spesso a fondere queste due anime, per indagare la realtà e le sue ipocrisie «anche a costo di fraintenderla», tanto da suscitare alcune dure polemiche con le sue prese di posizione sulla politica e sulla giustizia, Leonardo Sciascia è una di quelle figure esemplari del secondo Novecento da ricordare celebrando venerdì 8 gennaio i cento anni dalla sua nascita e 31 dalla sua scomparsa nel 1989.

FERVIDO NARRATORE

Come narratore esordisce con libri dedicati alla sua Sicilia, cominciando con i suoi ricordi di maestro in Le parrocchie di Regalpetra (cittadina dietro cui si nasconde la sua natale Racalmuto in provincia di Agrigento, cui è sempre tornato tutta la vita) e Gli zii di Sicilia lucidi, ironici, con già sottotraccia quella sua forte formazione illuminista e volterriana (Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia è un suo titolo, del 1977, e c'è poi su quella linea Il consiglio d'Egitto). Da lì viene quel suo impegno, concreto e che diviene anche e sempre più altamente metaforico, nel cercar di raccontare e spiegare i segreti e i meccanismi di potere nella sua terra, a partire da quello mafioso che tutto contamina (e si ricordano Il giorno della civetta e A ciascuno il suo nei primi anni 60) e poi Il contesto, Todo modo per arrivare a L'affaire Moro, con risultati a volte accolti come provocatori.

TRA LETTERATURA E POLITICA

Sciascia, nato nel 1921, consegue il diploma magistrale nel 41 e lavora al Consorzio Agrario a Racalmuto, conoscendo la realtà contadina e la società siciliana delle campagne, fino al 1949 quando diviene maestro elementare. Come scrittore debutta nel 1950 con un volume di poesie, Favole della dittatura (recensito da Pasolini). Arriveranno quindi i due racconti sempre tinti di giallo La scomparsa di Majorana e Il teatro della memoria, prima del suo impegno attivo in politica che lo vede eletto consigliere comunale a Palermo nel 1975 come indipendente Pci, poi nelle liste radicali giungendo infine nel Psi. Così è contro il Pci del compromesso storico, poi è perché si tratti con le Br per Moro, è critico verso i riconoscimenti al pentitismo, si attribuisce a lui l'affermazione «Né con lo Stato né con le Br» e denuncia alla Camera la possibilità di torture nella lotta al terrorismo.

PERSONAGGIO IRREQUIETO

Uomo irrequieto, insomma, sempre alla ricerca di qualcosa che gli sembrasse più consono e meno allineato per inseguire il proprio bisogno di non appartenenza. Per alcuni versi quindi i gialli di Sciascia sono anticipatori di quella linea poi del noir mediterraneo (da Izzo a Carlotto) che userà il genere per farne denuncia civile, sociale e di costume. In questa ottica, complementare tema di Sciascia è certamente l'importanza del ricordare, della memoria, e La Memoria chiamerà la collana che ideerà e dirigerà per l'editore Sellerio.

