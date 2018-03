Schwarzenegger operato al cuore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOOre di paura per Arnold Schwarzenegger. Come ha rivelato il sito americano Tmz, l'attore ed ex governatore della California, 70 anni, è stato operato d'urgenza a cuore aperto in una clinica di Los Angeles. Era stato ricoverato per la sostituzione di una valvola cardiaca ma l'intervento, a quanto pare di natura sperimentale, non è andato come previsto. E i medici hanno deciso di sottomettere il paziente a una nuova operazione delicatissima, durata alcune ore.Le condizioni di Schwarzy sono state definite stabili, ma non è la prima...