MESTREÈ ancora in gravi condizioni Veronica Dabalà, 51enne di Mestre, coinvolta sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale che è costato la vita all'uomo che viaggiava con lei in auto.Lo schianto è avvenuto sulla superstrada Ferrara-mare, nei pressi dello svincolo di Porto Garibaldi-Comacchio.Purtroppo per Duilio Daniele, operaio di 44 anni residente a Boccaleone di Argenta, non c'è stato nulla da fare. Sia lui che la...